Krieg gegen die Ukraine: Die Demokratie braucht eine russische Niederlage

Beide Ansätze gehen von falschen Annahmen aus. Auch wenn Putin bald stirbt, bleibt Russland für die Ukraine, und den Westen, eine tödliche Gefahr. Die überwältigende Mehrheit der Russen unterstützt den Krieg, und die winzige «liberale Opposition» in Russland repräsentiert nur sich selbst und hat keine Chance, an die Macht zu kommen.

Russlands Angriffe auf die Demokratie sind unbestreitbar: Das Land unterstützt rechtsextreme und populistische Parteien im Westen, mischt sich in Wahlen ein, verschärft Spannung innerhalb von und zwischen Ländern, verbreitet Falschinformationen, monopolisiert wichtige Märkte wie den Energiemarkt und korrumpiert westliche Eliten, etwa in Frankreich, Deutschland und Österreich.

Russland kann schon heute die Technologien und Rohstoffe liefern, die der Iran für den Bau einer Atombombe braucht, genau wie die Sowjetunion dies bei China und Nordkorea getan hat.

Wir sollten aber nicht vergessen, dass der Zerfall in beiden Fällen eine gute Sache war. Wäre es wirklich besser gewesen, Finnland und Polen wären nach 1917 Teile des Russischen Reiches geblieben? Stünden wir heute besser da, wären die Ukraine, die baltischen Staaten, Moldau und die zentralasiatischen Staaten nach 1991 nicht unabhängig geworden?

Ausserdem hätte die internationale Gemeinschaft wesentlich mehr Einfluss auf die neuen Staaten als heute auf Russland: Sie könnte internationale Anerkennung sowie technische und finanzielle Hilfen an eine friedliche Regelung der Grenzen und den Verzicht auf Atomwaffen knüpfen. Eine Republik Moskau wäre weit weniger gefährlich als Russland.

