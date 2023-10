Sauber Motorsport vor schwierigem Saisonende

Der Finne Valtteri Bottas verpasste im GP von Mexiko die Top 10 deutlichDas Formel-1-Team von Sauber Motorsport steht vor einem heissen Saisonendspurt. In Hinwil träumt man von einer rosigen Zukunft mit Audi, doch die Gegenwart sieht anders aus.Weniger Budget, weniger Personal, maximaler Ertrag. In etwa so liesse sich die letztjährige Saison von Sauber in der Formel 1 beschreiben. Beim Privatteam war eine gewisse Euphorie zu spüren, als beim Saisonfinale 2022 in Abu Dhabi der 6.

Trotz anhaltendem Abwärtstrend nach starkem Beginn und einem Nuller ganz zum Schluss endete die punktemässig zweitbeste Saison in der Hybrid-Ära (seit 2014) und die rangmässig erfolgreichste seit zehn Jahren für den in Hinwil im Zürcher Oberland beheimateten Rennstall versöhnlich.

Im Qualifying wusste man nur sehr selten zu überzeugen, und wenn doch, dann folgte im Rennen sogleich die Enttäuschung. So auch am Sonntag in Mexiko, als Valtteri Bottas und Zhou Guanyu die vielversprechende Ausgangslage mit den Startplätzen 9 und 10 nicht nutzen konnten. Am Ende fuhren der Finne und der Chinese ganz zuhinterst auf den Rängen 14 und 15 durchs Ziel.

Statt nach vorne müssen sich die Hinwiler in der Teamwertung nach hinten orientieren. Der Vorsprung auf das letztplatzierte Team Haas beträgt drei Grands Prix und ein Sprintrennen vor Schluss nur vier Punkte. Jetzt droht Alfa Romeo sogar die rote Laterne.Dazu sorgten jüngst Nebengeräusche für Wirbel. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtete, dass der Formel-1-Einstieg von Audi per 2026 noch einmal überprüft werde.

Duesmann war der grosse Befürworter des Formel-1-Projekts von Audi, das im Aufsichtsrat des Mutterkonzerns Volkswagen jedoch nicht nur auf Gegenliebe gestossen war. Als es damals zur Abstimmung kam, soll Duesmann bei einer Patt-Situation sogar den Ausschlag gegeben haben. Mit seiner Entmachtung kam schnell das Gerücht auf: Der Einstieg in die Königsklasse gerate konzernintern nochmals auf den Prüfstand.

