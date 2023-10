Ärztemangel: Immer mehr Patienten werden abgewiesen

«Neue Patientinnen und Patienten? Können wir leider nicht aufnehmen.» Wer eine Hausärztin oder einen Kinderarzt sucht, bekommt diese Antwort je nach Region mehr als einmal zu hören. «Wir müssen dauernd neue Patientinnen und Patienten abweisen», sagt die Hausärztin Monika Reber, die in Langnau im Emmental in einer Gruppenpraxis arbeitet. «In unserer Region nimmt kaum noch jemand Patienten auf.

Habsburgrapport: Regierung streicht traditionellen Offiziersempfang – das stösst Würdenträger vor den Kopf Der Regierungsrat will den alljährlichen Offiziersempfang auf Schloss Habsburg streichen, weil der seinen ursprünglichen Charakter verloren habe. SVP-Grossrat Stefan Giezendanner reagiert mit Unverständnis darauf. Er und zehn weitere Grossräte fordern stattdessen eine Kehrtwende.

Zum Wohl der Patienten und der RegionMit RUA Bioscience siedelte sich dort ein modernes Unternehmen an, welches soziales Engagement mit den Werten der Nachhaltigkeit verbindet. Weiterlesen ⮕

Malans und Piranha siegen wieder, für Chur wirds immer ungemütlicherWährend Alligator Malans und Piranha Chur ihre Partien klar gewinnen, verliert Chur Unihockey ein weiteres Mal. Für die beiden Männerteams geht es bereits unter der Woche weiter. Weiterlesen ⮕

Halloween-Katastrophe in Seoul - Massenpanik in Südkorea ist noch immer nicht sauber aufgearbeitetVor einem Jahr brach in der Hauptstadt Südkoreas eine Massenpanik aus, die über 150 Menschen das Leben kostete. Weiterlesen ⮕

London: Offene politische Diskussionen in Russland immer schwierigerLaut dem britischen Verteidigungsministerium wird in Russland eine offene Diskussion über negative Entwicklungen des Landes immer schwieriger. Weiterlesen ⮕

Premiere in Burgdorf: Wer die Liebe sucht, sollte dabei immer ernst bleibenOscar Wildes Komödie «Ernst sein ist wichtig» wurde zig-fach aufgeführt. Die Emmentaler Liebhaberbühne wartet mit einer äusserst vergnüglichen Variante auf. Weiterlesen ⮕

Félix Auger-Aliassime: Immer mit dem Selbstverständnis zu gewinnenAls er in Basel ankam, da war Félix Auger-Aliassime bemüht, zumindest nach aussen ein unerschütterliches Selbstvertrauen auszustrahlen. Dass er im letzten Halbjahr gerade einmal drei Spiele gewonnen hatte? Ändere für ihn nichts. Er gehe immer mit dem Selbstverständnis auf den Platz, zu gewinnen. Nicht nur das nächste Spiel, sondern auch gleich das Turnier. Weiterlesen ⮕