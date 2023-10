Lyon verletzt: «Das ist nicht Sport, das ist nicht Fussball»

Die Bilder von Fabio Grosso werden wohl bleiben, wie ein Fanal – als «Point de non retour», wie die grosse französische Sportzeitung «L’Équipe» schreibt, vom Punkt also, von dem es kein Zurück mehr gibt. Tatsächlich? Hat man das nicht schon oft gehört?

Vor dem Fussballspiel zwischen Olympique de Marseille und Olympique Lyonnais am Sonntagabend im Stade Vélodrome hat eine Gruppe mutmasslicher Ultras von Marseille den Teambus der Gästemannschaft aus Lyon angegriffen: mit Pflastersteinen, mit Wurfobjekten aller Art. Zwei doppelt verglaste Scheiben auf der rechten vorderen Seite des Busses gingen in Brüche, an einem der Fenster sass Fabio Grosso, der Trainer der Lyonnais.

Als sähe diese Welt nicht schon genug verstörende Bilder von Gewalt und Krieg, stand also einigen sogenannten Fans der Sinn nach einem Überfall aus blankem Hass, nicht zum ersten Mal, muss man dazu wissen. Im Vélodrome sassen 65'000 Zuschauer. 600 Gästefans waren auch da, die Behörden hatten ihre Anreise erlaubt, obschon es in Vergangenheit schon oft Probleme gegeben hatte, gerade mit Steinwürfen. headtopics.com

Diesmal steckte im «Olympico» eine besondere Note. Bei den Marseillais steht alles kopf, weil die sportlichen Leistungen mal wieder nicht konstant genug die immer überrissenen Ambitionen erfüllen; vor allem aber legt sich ein Teil der Anhängerschaft ziemlich frontal mit der Vereinsführung an, mit absurden Blüten eines verwunderlichen Machtkampfs.

Fabio Grosso sass also in einer der vorderen Sitzreihen im Bus, am Fenster, als der nur noch wenige Meter vor dem Stadion entfernt war und der Steinhagel einsetzte. Offenbar traf ihn auch eine Bierflasche. Über seiner linken Augenbraue klaffte eine drei Zentimeter lange Schnittwunde, die sie später mit zwölf Stichen nähen mussten. Auch sein Co-Trainer wurde verletzt. Zunächst machte es den Anschein, als wollte man die Begegnung trotzdem austragen. headtopics.com

