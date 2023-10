Jeder neue Mac, den wir auf der Keynote erwarten

Apple hat am 31. Oktober etwas für uns, aber wird es Süßes oder Saures sein? Hätten Sie mich vor ein paar Tagen gefragt, hätte ich vermutet, dass wir eine ziemlich langweilige Reihe von Mac-Updates in den kommenden Tagen sehen werden, die per Pressemitteilung angekündigt werden. Aber als Apple die Ankündigung für ein Live-Video-Event mit dem Satz „Unheimlich schnell“ verschickte, änderten sich meine Erwartungen im Handumdrehen.

Wenn der M3 auf dem A17-Pro-Chip vom iPhone 15 Pro basiert, können wir davon ausgehen, dass jeder einzelne CPU- und GPU-Kern des M3 Max etwas schneller wird als die des M2 Max. Die großen Veränderungen kommen mit der Skalierung kommen: Laut Gurman wird der M3 Max über 12 Hochleistungs-CPU-Kerne und 40 GPU-Kerne verfügen, gegenüber 8 und 38 in der M2-Version.

Psychologe: Eltern müssen strafen, aber nicht permanent durchsetzenPsychologe Allan Guggenbühl sagt, als Eltern komme man nicht ums Strafen herum. Und doch müsse man sich nicht permanent durchsetzen. Die neuste Studie von Kinderschutz Schweiz zur körperlichen und psychischen Gewalt zeigt: Beide Formen sind in der Schweiz verbreitet. Obwohl die allermeisten Eltern nicht schlagen wollen, rutscht fast jeder zweiten Mutter und fast jedem zweiten Vater in der Überforderung mal die Hand aus. Weiterlesen ⮕