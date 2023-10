Chaoten bewerfen Lyon-Bus mit Steinen – Ex-Sion-Coach verletzt

Vor dem Spiel zwischen Marseille und Lyon attackierten Chaoten den Teambus von Lyon.Bei einem Angriff mit Steinen auf den Mannschaftsbus von Olympique Lyon vor dem Auswärtsspiel bei Olympique Marseille ist Trainer Fabio Grosso Medienberichten zufolge am Kopf getroffen und verletzt worden.

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.Auf Fotos und Videos war am Sonntagabend zu sehen, wie der frühere italienische Fussball-Weltmeister und Ex-Sion Coach blutend durch die Katakomben ging. Auch Lyons Co-Trainer Raffaele Longo soll verletzt worden sein, der Bus soll kurz vor Ankunft am Stadion mit Steinen beworfen worden sein. Eine Stellungnahme beider Vereine steht noch aus.

Die Ligue-1-Partie zwischen Marseille und Lyon war auf Sonntagabend angesetzt. Der Anpfiff bleibt jedoch aus. Das Spiel wurde abgesagt.David Degen: «Wir stehen hinter Heiko Vogel, aber ...»Der FC Basel verliert gegen Aufsteiger Lausanne mit 3:0. Christian Schneuwly, Stefan Flückiger und Stefan Eggli sprechen über die Misere des FCB. headtopics.com

Internationale Fussball-News - Lyon-Bus mit Steinen beworfen – Trainer Grosso verletztHier finden Sie die wichtigsten Neuigkeiten aus dem internationalen Fussball. Weiterlesen ⮕

Olympique Lyon: Trainer Grosso von Steinwurf auf Team-Bus verletztEin neuer Fall von Fan-Gewalt erschüttert den französischen Fussball: Der Team-Bus von Olympique Lyon wird mit Steinen beworfen, es gibt zwei Verletzte. Weiterlesen ⮕

YB 1:1: Trotz seines Tores steigt Ugrinic in Lugano verärgert in den BusWieder einmal können die Young Boys nach Führung nicht gewinnen. Sie zeigen sich nach dem Unentschieden im Tessin selbstkritisch. Weiterlesen ⮕

Gesperrte Strassen und angepasste Bus-Linien: Alle Einschränkungen im ÜberblickAm Sonntag, 29. Oktober 2023, findet in Luzern der «SwissCityMarathon» statt. Von Anreise über gesperrte Strassen bis hin zu angepassten Bus-Fahrplänen – hier findest du alles, was du zum Laufsportanlass wissen musst. Weiterlesen ⮕

VBL streichen Bus-Linie, in Zug gibt es eine andere Lösung: QuereinsteigerDie Buslinie 5 der VBL muss vorübergehend eingestellt werden. Schuld an der Massnahme sei der Personalmangel. Das schwierige Feld kennen auch die Zugerland Verkehrsbetriebe. Sie setzen bei der Rekrutierung auf Quereinsteiger. Weiterlesen ⮕

Kritik am neuen Bündner ÖV-Ticketsystem VendaZu viele Bedienungsschritte, zu lange Ladezeiten und eine zu häufige Eingabe des PIN-Codes: Diese Punkte wurden am neuen Bündner ÖV-Ticketsystem Venda kritisiert. Venda wurde am 11. Dezember des vergangenen Jahres in Davos und am 20. Februar dieses Jahres im Raum Chur eingeführt. Wie Reaktionen zeigten, wurde Venda vor allem für Seniorinnen und Senioren zum Problem. Für sie stieg nicht nur die Gefahr, während des Billettkaufs im fahrenden Bus zu stürzen. Weiterlesen ⮕