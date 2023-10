«Bei Snoop Dogg haben meine Hände gezittert»

Der Schweizer Fotograf Lukas Maeder fotografiert Weltstars wie Billie Eilish, Dua Lipa, Rita Ora oder Kendrick Lamar.Über seine Beziehung zu den Stars sagt er: «Ich gehe menschlich mit den Leuten um.» Er sei kein Fan. Darum besitzt er auch keine Erinnerungs-Selfies mit den Stars.In seinem Fotobuch «Nice to meet you» präsentiert Lukas Maeder seine Star-Portraits aus 15 Jahren Arbeit – wie zum Beispiel A$AP Rocky.Dua Lipa lichtete Lukas Maeder bereits ab.

Der Schweizer Fotograf Lukas Maeder fotografiert Weltstars wie Billie Eilish, Dua Lipa, Rita Ora oder Kendrick Lamar.Über seine Beziehung zu den Stars sagt er: «Ich gehe menschlich mit den Leuten um.» Er sei kein Fan. Darum besitzt er auch keine Erinnerungs-Selfies mit den Stars.In seinem Fotobuch «Nice to meet you» präsentiert Lukas Maeder seine Star-Portraits aus 15 Jahren Arbeit – wie zum Beispiel A$AP Rocky.Dua Lipa lichtete Lukas Maeder bereits ab.

blue News: «Nice to meet you» – yo lautet der Titel deines Buches mit den Portraits internationaler Musikikonen. Wie kam es dazu? Lukas Maeder: Meine Partnerin hat mir den Rücken gestärkt, meine Portraits in einem Buch zu veröffentlichen.. Sie hatte auch die Idee für den Titel. Er beschreibt genau, wie die Begegnung mit den Superstars abläuft. «Nice to meet you» – das sind die ersten Worte. Und dann geht es los.. Der Termin war speziell. Es war nicht klar, ob er überhaupt vor die Kamera treten würde. Wir waren einfach da und ready. headtopics.com

Es wird oft ein riesiges Tarah um die Leute gemacht. Es kommt ja nicht die Person allein, sondern das Management ist dabei, das PR-Team – von dieser Atmosphäre lässt man sich manchmal anstecken. Oft ist es bis zum Schluss unklar, ob der Termin klappt. Und dann geht alles ganz schnell. Ich habe meistens nur ein paar Minuten mit den Künstler*innen. Ich weiss, dass eines der ersten Bilder direkt sitzen muss.Ich habe ja auch Sportler und Politiker fotografiert.