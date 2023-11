Luca Hänni: Hier macht er seiner Christina Konkurrenz!

Wie eine Ballerina dreht Luca Pirouetten und posiert für die Kamera auf dem Balkon seines Anwesens in Thun BE. «Boah, jetzt ist mir schwindlig», lacht er. «Das ist mein Outfit, man muss auch mal ein bisschen etwas wagen.»

Dann ruft er von seiner Terrasse: «Rapperswil, wir kommen!» Huch, was wohl die Nachbarn darüber denken? Die Fans jedenfalls finden es zum Schreien komisch. «Christina bekommt Konkurrenz», «steht dir gut» und «du kannst einfach alles tragen», steht unter dem TikTok-Video.Beim Auftritt trug dann natürlich nicht Luca Hänni den Rüschchen-Rock, sondern seine Gattin Christina.

Die Profitänzerin stand in Rapperswil mit ihrem Liebsten zusammen auf der Bühne und legte eine heisse Performance hin. Hänni entschied sich für einen fliederfarbenen Anzug.Luca Hänni und seine Liebste gaben sich diesen Sommer in Italien Jawort. Danach ging es für das Paar ab nach Südafrika und die Seychellen.kennen und lieben. Die deutsche Profitänzerin ist mittlerweile für ihren Liebsten ausgewandert.

Christina hat sich mittlerweile in der Schweiz gut ausgelebt. «Am Anfang war es eine Umstellung für mich, aus Köln hier in die Schweiz zu ziehen. Aber mittlerweile fühle ich mich hier superwohl. Es ist, wie im Urlaub zu«Es hört sich schlimmer an, weil es ein anderes Land ist. Aber wäre ich nach Hamburg, Berlin oder München gezogen, wäre es fast gleichbedeutend», so Hänni und fügt dann augenzwinkernd hinzu: «Bis auf den Papierkram.

