Was ist das Schlimmste, das du beim Zügeln erlebt hast?

Jeder kennt sie: die Zügelhorror-Storys. Wir wollen von euch wissen, was ihr schon erlebt habt.

Hast du für eine Endreinigung tausend Franken bezahlt, aber die Wohnung war danach nicht sauber? Wolltest du einem Bekannten beim Zügeln helfen, aber es war noch nichts in Kisten verpackt? Oder hast du selbst gezügelt und niemand von deinen Freunden ist aufgetaucht, um zu helfen? Vielleicht bist du Vermieter und musstest schon eine Messi-Wohnung abnehmen? Schreib uns ins Formular , was du erlebt hast. Die besten Einreichungen werden veröffentlicht.

– Abrashi: «Wie wir die drei Tore bekommen, ist zu einfach»GC verpasst den dritten Sieg in Serie: Auswärts beim FC St.Gallen unterliegen die Hoppers mit 1:3. Ndenge erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich. Weiterlesen ⮕

Marco Odermatt vor Sölden: «Auch wir sind beim Marketing extrem eingeschränkt»Mit Lucas Braathen hat diese Woche der beste Slalomfahrer aufgehört. Mit 23. Er träumt vom Schweizer Vermarktungsmodell. Doch auch dieses lässt nicht viel zu. Weiterlesen ⮕

Attacke in Maine mit 18 Toten: Was wir bisher zur Tat wissenBei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Maine sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen getötet worden. Der zuständige Sheriff spricht von 22 Toten, die Zahl ist aber noch nicht bestätigt. Weiterlesen ⮕

Radio Pilatus Ticket-Wahnsinn: Wir schicken die Kita SmallFoot an den FCL-MatchÜberraschung für Julia: Sie gehört zu den Gewinnern des Radio Pilatus Ticketwahnsinns. Das ganze Team aus der Kita kriegt Tickets für das FCL-Spiel gegen die Grasshoppers am 5. November. Melde auch dein Team an und finde heraus, ob du gewinnst. Weiterlesen ⮕

Sind wir bereit für die Abschottung?Die SVP erringt den Wahlsieg mit einem Luftschloss: einer abgeschotteten Schweiz, die ganz allein über Einwanderung bestimmt. Die Realität ist etwas komplizierter. Eindrücke von der Grenze, aus der geheimen Kommissionssitzung und den Werkhallen einer SVP-Unternehmerin. Weiterlesen ⮕

Food-Waste: Wir müssen uns an krummes Gemüse gewöhnenIn der Schweiz sinkt die Produktion von Gemüse, Früchten und Getreide. Dabei möchte der Bund genau das Gegenteil. Weiterlesen ⮕