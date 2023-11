Halloween-Katastrophe in Seoul - Massenpanik in Südkorea ist noch immer nicht sauber aufgearbeitet

Niemand will für diese Tragödie verantwortlich sein. Autor: Park Südkoreanischer Künstler Künstler Park, der in dieser Nacht einen guten Freund verloren hat, steht am Eingang der Gasse und beklagt, dass bis jetzt niemand Verantwortung für das Unglück übernommen habe: «Niemand will für diese Tragödie verantwortlich sein.»

Er löst gelbe Post-its von einer Wand in der Gasse, auf denen Nachrichten und Erinnerungen an die Verstorbenen stehen. Ein halbes Dutzend Leute helfen dem Künstler dabei. Sie kommen rund alle zwei Wochen hierher, um die Nachrichten einzusammeln.

Aus den Post-it-Botschaften will das Künstlerkollektiv ein Mahnmal erstellen. «Wir sammeln die Nachrichten, um Platz für ein anderes Memorial zu schaffen», so Park. Es wird ein Werk, das auch an das Versagen der Behörden in dieser Nacht vor einem Jahr erinnern soll. Die Polizei hat auf Dutzende Notrufe nicht, respektive zu spät reagiert. Vorbereitungen, um die erwartete Menge der Partygängerinnen und -gänger zu kontrollieren, wurden keine getroffen.

05:58 Video Aus dem Archiv: Halloween-Feierlichkeiten enden in Katastrophe Aus Tagesschau vom 30.10.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 58 Sekunden. Was Künstler Park und auch viele Hinterbliebenen aber besonders stört, ist, wie die Katastrophe von den südkoreanischen Behörden und von der Politik aufgearbeitet wurde und wird. So wurden bisher nur Beamte in niedrigen Positionen vor Gericht gestellt, jedoch niemand aus höheren Chargen.

