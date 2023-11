Sagen Sie mal: «Mit kalten Füssen ist das Erlebnis und der Sport nicht dasselbe»

Seit 2017 unterhielt Beachvolley Uptown Basel als Zwischennutzung Felder in einer alten Industriehalle in Arlesheim, seit April hat der Verein ein paar Meter weiter eine Outdoor-Fläche mieten können, auf der nun dauerhaft trainiert werden kann. Ist die neue Lösung eine gute?

Auf alle Fälle. Am neuen Standort, dem ehemaligen Trainingsgelände des FC Post, haben wir neu drei statt nur zwei Felder. Zudem gibt es ein Clubbeizli, sanitäre Anlagen und gemütliche Sofas zum Verweilen. So wird ein richtiges Beachsportzentrum entstehen. Schulklassen, Profis und Amateure nutzten das Angebot diesen Sommer bereits. Was uns aber noch fehlt, ist eine Überdachung für die Wintermonate.Genau.

