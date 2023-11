– der tägliche Podcast – Anwohner haben Angst: Wird das Kleinbasel zur No-go-Area?

Das diskutiert «BaZ direkt»-Host Benjamin Wirth mit BaZ-Autor Sebastian Briellmann. Letzterer sagt: «Die geschilderten Umstände sind nicht haltbar», aber allgemeingültig fürs Kleinbasel seien diese nicht. Noch nicht? «Generell geht es bei der Migration immer ums Mass. Und dass die Probleme zugenommen haben, ist offensichtlich.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLUENEWS_DE: «Degen wird zu Constantin – wie wird das enden?»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

POLIZEICH: Vollsperrung der A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz für den Einbau der BelagstragschichtenFür den Abbruch der Betonplatten und den Einbau der Belagstragschichten wird die Strecke an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Die A8 zwischen Interlaken-Ost und Brienz wird umfassend erneuert, einschließlich der Sanierung der drei Tunnel entlang der Strecke. Der Giessbachtunnel wird nun ebenfalls saniert. Der Abbruch der Betonplatten und der Einbau der Belagstragschichten erfolgt während zweier Wochenenden. Die Strecke wird während dieser Zeit in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt und der Verkehr wird über die Kantonsstrasse umgeleitet.

Herkunft: polizeiCH | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Er gibt sich der Angst hin – und findet das Schöne darinNando von Arbs Graphic Novel «Fürchten Lernen» visualisiert humorvoll und poetisch die Abgründe der Angst.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: US-Verteidigungsminister: Ohne US-Hilfe wird Putin Erfolg habenUkraine-Krieg: Friedensgipfel auf Malta

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BAZONLINE: Wald im Klimawandel: Die Fichte wird es schwer habenDer Wald muss neu ausgerichtet werden, um unter veränderten Bedingungen zu überleben. Ein Prozess, der längst begonnen hat.

Herkunft: bazonline | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Ajax Amsterdam: John van ’t Schip wird neuer TrainerJohn van ’t Schip soll Ajax Amsterdam zurück in die Spur führen. Der niederländische Club erlebt bisher eine Horror-Saison.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕