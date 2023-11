NBA-Star Jimmy Butler im Emo-Look: Er liebt Countrymusik und lackiert sich die Fingernägel

Emo ist abgeleitet von emotional und die Bezeichnung für eine Jugendkultur, die in den Nullerjahren von den Staaten nach Europa überschwappte. Bill Kaulitz, der Sänger von Tokyo Hotel, prägte den Look im deutschsprachigen Raum.

Andere springen höher, werfen schöner, aber Butler findet Wege, um zu gewinnen, mit einem Team, das schwächer besetzt ist als einige der Konkurrenten. Je grösser der Moment, umso besser ist Butler. Country galt lange als Musik der Weissen. Heute sind die Grenzen verschwommen, aber ein Basketballer, der sagt, er möge Taylor Swift, wie Butler das schon 2015 tat, sticht heraus. 45 Songs habe er mittlerweile aufgenommen, sagt er dem «Rolling Stone», weitere sollen dazukommen, irgendwann will er ein Album veröffentlichen.

Was als einer dieser Butler-Scherze beginnt, ist heute ein Unternehmen. Bigface heisst die Firma, die Bohnen und Kaffeeutensilien vertreibt. Im Sommer 2022 verbrachte Butler mehrere Wochen in Kolumbien und Ecuador, um das Handwerk zu studieren. Nach einigen Pop-ups, unter anderem in New York, sollen bald Filialen in Miami und San Diego folgen, mit dem Ziel, dereinst rund um den Globus zu expandieren. Halbherzig geht Butler seinen Leidenschaften nicht nach.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.