Wirken Sie mit bei der agrarpolitischen Strategie des SBV

Es ist kein Geheimnis, dass die Politik starken Einfluss auf die Landwirtschaft sowie das Leben und Arbeiten der Menschen hat. Immer wieder sorgen Entscheide «von denen aus Bern oben» für Kopfschütteln. Hinsichtlich der nächsten grösseren Reform der Agrarpolitik holt der Schweizer Bauernverband (SBV) die Meinung seiner Basis ein – und spricht alle an, nicht nur seine Mitgliedorganisationen.Der SBV fungiert in Bundesbern als Interessensvertreter der Landwirtschaft.

Für die Erarbeitung dieser Strategie lanciert der SBV eine Umfrage, die sich an aktive Landwirt(innen), Bäuerinnen, Lernende und alle weiteren in der Landwirtschaft tätigen Personen richtet. Sie werden nach ihren Erwartungen an die Agrarpolitik befragt.

«Mitmachen heisst mitreden», appelliert der SBV in seiner Mitteilung. Die Umfrage könne bis zum 30. November 2023 ausgefüllt werden, was ungefähr 20 Minuten dauere. Sie ist in mehrere Teile gegliedert:Die Auswertung der Daten geschieht anonymisiert, versichert der SBV. Als Dank für die Teilnahme an der Umfrage gibt es die Möglichkeit, an einem Wettbewerb mitzumachen.

Die Überraschung kommt am Jubiläumstag: Der FBV agiert von nun an zusammen mit der Landwirtschaftskammer unter einheitlichem Namen und Logo.Die Umweltkommission der Kleinen Kammer lässt sich nicht von einem Gegenvorschlag überzeugen. Auch die als Kompromiss gedachte, vereinfachte Version schlägt sie aus.Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle Milchproduzenten in der Schweiz den Branchenstandard erfüllen, wollen sie, dass ihre Milch verarbeitet wird.

