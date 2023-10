Pérez kollidiert mit Leclerc beim Mexiko-Grand-Prix

Manchmal reichen ein paar Sekunden, um Tausende Menschen zu enttäuschen. Sergio Pérez schafft das an diesem Sonntag im Autódromo Hermanos Rodríguez.

150’000 sind gekommen, vor allem wegen ihm, dem Lokalhelden im Red Bull, Idol in der mexikanischen Heimat. Viele Interviews hat er abgesagt im Vorfeld, der Rummel und die Aufregung um ihn waren schlicht zu gross, die Anfragen und Wünsche viel zu viel. Und dann? Ist nach ein paar Metern die ganze Euphorie verflogen.

Als Fünfter fährt der 33-Jährige los bei seinem Heim-Grand-Prix – und es sieht bald gar noch viel besser aus für den Mann, der an der Seite von Weltmeister Max Verstappen dermassen blass gewirkt hat in dieser Saison. Er befindet sich noch auf der Start-/Ziel-Geraden links neben Charles Leclerc, der mit seinem Ferrari von ganz vorne gestartet ist. Rechts neben dem Monegassen: Verstappen. Und in diesem dunkelblau-rot-dunkelblauen Sandwich geht es Richtung erste Kurve. headtopics.com

Der Routinier aus Guadalajara zieht nach rechts, viel zu früh, Leclerc daneben kann nicht noch weiter rüber, weil dort Verstappen fährt. Und so rumpelt der Red Bull über die Räder des Ferraris, das Heck hebt es in die Luft, Pérez rutscht in die Auslaufzone.Sergio Pérez zu seiner Kollision mit Leclerc

Der rechte Seitenkasten ist aufgeschlitzt nach dem Rencontre. Pérez fährt an die Box, wo alles versucht wird, um den Massen auf den Tribünen dieses eindrücklichen Stadions in Mexiko-Stadt wenigstens noch ein paar Runden mit ihrem Liebling zu schenken. Doch daraus wird nichts. headtopics.com

