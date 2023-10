Formel-1-GP von Mexiko: Pérez enttäuscht 150’000 Fans – Magnussen fliegt heftig ab

Manchmal reichen ein paar Sekunden, um Tausende Menschen zu enttäuschen. Sergio Pérez schafft das an diesem Sonntag im Autódromo Hermanos Rodríguez.

150’000 sind gekommen, vor allem wegen ihm, dem Lokalhelden im Red Bull, Idol in der mexikanischen Heimat. Viele Interviews hat er abgesagt im Vorfeld, der Rummel und die Aufregung um ihn waren schlicht zu gross, die Anfragen und Wünsche viel zu viel. Und dann? Ist nach ein paar Metern die ganze Euphorie verflogen.

Als Fünfter fährt der 33-Jährige los bei seinem Heim-Grand-Prix – und es sieht bald gar noch viel besser aus für den Mann, der an der Seite von Weltmeister Max Verstappen dermassen blass gewirkt hat in dieser Saison. Er befindet sich noch auf der Start-/Ziel-Geraden links neben Charles Leclerc, der mit seinem Ferrari von ganz vorne gestartet ist. Rechts neben dem Monegassen: Verstappen. Und in diesem dunkelblau-rot-dunkelblauen Sandwich geht es Richtung erste Kurve. headtopics.com

Der Routinier aus Guadalajara zieht nach rechts, viel zu früh, Leclerc daneben kann nicht noch weiter rüber, weil dort Verstappen fährt. Und so rumpelt der Red Bull über die Räder des Ferraris, das Heck hebt es in die Luft, Pérez rutscht in die Auslaufzone.Der rechte Seitenkasten ist aufgeschlitzt nach dem Rencontre.

Erst verwirft Pérez die Hände, dann haut er auf sein Lenkrad, kurz später steigt er aus seinem Rennwagen. Im Publikum sind einige Menschen auszumachen, die sich weinend in den Armen liegen. Als er sich gesammelt hat, sagt Pérez: «Ich sah eine Lücke und dachte nicht, dass Charles so spät bremsen würde, ich habe ihn da nicht erwartet. Ich habe zu früh hineingezogen, es ist traurig, ich bin frustriert. headtopics.com

