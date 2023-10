Max Verstappen gewinnt den Grand Prix von Mexiko

Max Verstappen gewinnt im Red Bull überlegen den Grand Prix von Mexiko und bricht damit Rekorde. Der Niederländer siegt vor Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari.Max Verstappen entscheidet den GP von Mexiko für sich.Mit seinem insgesamt 51. Grand-Prix-Sieg zog Verstappen in der Bestenliste mit dem Franzosen Alain Prost gleich. Auf den in diesem Ranking auf Platz 3 geführten Sebastian Vettel fehlen ihm nur noch zwei Siege.

Bei seiner jüngsten Triumphfahrt stiess der von Platz 3 losgefahrene Verstappen beim Start nach erfolgreichen Überholmanövern gegen die vor ihm losgefahrenen Carlos Sainz und Pole-Mann Charles Leclerc in den Ferrari an die Spitze vor und blieb auf dem Weg zu einem weiteren Meilenstein in seiner Karriere über die gesamte Distanz unbehelligt. Mit seinem 16. Saisonsieg übertraf Verstappen seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr.Mit seinem insgesamt 51.

Doch Verstappen scheint unersättlich, und er ist derzeit einfach nicht zu bremsen. Mit seinem Rekordsieg sicherte sich der jüngste GP-Sieger in der Geschichte der Formel 1 eine weitere Bestmarke; jene für den grössten Vorsprung beim Gewinn der Meisterschaft. Ein Rekord, der zuvor Sebastian Vettel innehatte. Der Deutsche lag 2013 155 Punkte vor Fernando Alonso. headtopics.com

Am meisten vom Ausfall des Mexikaners profitierte Lewis Hamilton, der im Kampf um Platz 2 in der WM-Wertung den Rückstand auf Perez auch dank der schnellsten Rennrunde um 19 auf 20 Punkte verringerte. Nächstes Wochenende geht es nach Brasilien, wo Perez bei bislang zwölf Starts in São Paulo noch nie einen Podestplatz erreicht hat.Die Fahrer des Teams Alfa Romeo vermochten in Mexiko eine gute Ausgangslage nach dem Qualifying nicht in Zählbares umzumünzen.

Der 13. Nuller im 19. Saisonrennen war für Alfa Romeo doppelt bitter, weil die Konkurrenz in der Konstrukteurs-WM üppig punktete. Daniel Ricciardo fuhr als Siebenter für AlphaTauri ein Saisonbestergebnis ein, womit das Schwesternteam von Red Bull nach Punkten zu Alfa Romeo aufschloss und den 10. und letzten Platz an Haas abgab. Die Amerikaner liegen vier Zähler hinter dem Duo zurück.Der FC Basel verliert gegen Aufsteiger Lausanne mit 3:0. headtopics.com

