Oliver Pocher: Fieser Seitenhieb auf Sexleben mit Noch-Frau Amira?

Lange Zeit war bei dieser Trennung von einem Rosenkrieg keine Rede. Doch die Zeiten haben sich geändert.geteilt hat, sorgt jetzt für Gesprächsstoff. In dem Clip sind zwei Marionetten zu sehen, die Pocher und seine Noch-Ehefrau Amira (31) darstellen. Dieses Video zeigt erneut, wie emotional der Comedian ist.Kürzlich wurde bekannt, dass Amira Pocher eine Beziehung mit Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) haben soll.

Jetzt hat Oliver Pocher einen Clip geteilt, der ursprünglich für den Podcast-Anbieter «Podimo» produziert wurde. In dem Video stehen sich Olli und Amira als Handpuppen gegenüber, wie «Bild» auch schreibt.Nach Bekanntwerden dieser Enthüllungen beendete Olli sofort die Podcast-Zusammenarbeit mit Amira.Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy werden zusammen den Podcast weiterführen.

In dem besagten Clip wird eine Szene nachgestellt. Während eines Podcasts taucht eine Spinne auf und bringt Amira aus dem Konzept. Sie reagiert nervös und fängt an zu schreien. Olli bemerkt trocken: «Eine Spinne läuft bei dir lang.»aus der Situation und sagt: «Die war bei mir im Schritt. Ich glaube, ich spinne.» Sie fügt hinzu: «Ist schon so lange her. Oh, mein Gott.» Damit spielt sie wohl auf ihr damals eingeschlafenes Sexleben an. headtopics.com

