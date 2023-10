Oliver Pocher ersetzt in Podcast Amira durch Sandy Meyer-Wölden

Oliver Pocher (45) muss seinen Podcast nicht allein weiterführen. Kürzlich hat der Comedian mitgeteilt, dass er den Podcast «Die Pochers!» nicht mehr mit seiner Noch-Ehefrau Amira (31) machen könne . In der nächsten Folge am Freitag wird Oliver nun zusammen mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) am Mikrofon zu hören sein. Der Name des Podcasts erhält ausserdem neu den Zusatz «frisch recycelt».

Jetzt freu ich mich auf Olli & Sandy», schreibt jemand anderes. Andere machen sich Sorgen, dass Oliver Pocher zu sehr auf Rache an Amira aus sei. «Langsam wird es lächerlich. Mit diesen Seitenhieben gegen Amira zeigst du nur Schwäche», kommentiert ein Fan. Viele fürchten, dass die Giftpfeile in Richtung Amira zu Problemen in der Grossfamilie führen könnten. «Die Pochers!» solle nicht zu einem Rache-Podcast werden.

