Der ehemalige spanische Verbandspräsident wird für drei Jahre gesperrt

Die Fifa-Disziplinarkommission legte das Strafmass fest, nachdem Rubiales für schuldig befunden worden war, mit seinem Verhalten gegen die Bestimmungen von Artikel 13 des Fifa-Disziplinarreglements verstossen zu haben.hatte am 20. August in Sydney nach dem WM-Triumph der spanischen Fussball-Frauen Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst. Die Spielerin hatte danach betont, dass dies gegen ihren Willen geschehen war.

Rubiales sei die Entscheidung über das Strafmass zugestellt worden, erklärte der Weltverband. Er habe zehn Tage Zeit, «eine Begründung zu beantragen, die, sofern dem Antrag stattgegeben wird, anschliessend auf legal.fifa.com veröffentlicht wird».

Luis Rubiales ist mittlerweile nicht mehr Präsident des spanischen Fussballverbandes. Nun hat die Fifa ihn gesperrt. - keystone Die Entscheidung könne bei der Fifa-Berufungskommission angefochten werden. «Die Fifa bekräftigt in diesem Zusammenhang ihr uneingeschränktes Engagement für die Achtung und den Schutz der Integrität aller Menschen sowie die Einhaltung elementarer Anstandsregeln», hiess es weiter in der Mitteilung.für monatelange Diskussionen gesorgt. Der sportliche Triumph des Teams geriet dabei in den Hintergrund.

Sie war im Nations-League-Spiel in Italien am Freitagabend in Salerno eingewechselt worden und hatte in der 89. Minute den Treffer zum 1:0-Sieg erzielt.

