Brugg Pipes macht seine Bauplanung noch digitaler ++ Gränichen: Zehnder Group ernennt neuen Chief Commercial Officer

Um die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen, liefert der Chatbot auf der Startseite gleich mehrere Beispielfragen als Inspiration, heisst es in der Ankündigung weiter. Bestes Aargauer Unternehmen national, inhaberin-/inhabergeführt, mindestens 90 Prozent Umsatz in der Schweiz.

Dieser Kapazitätsausbau erfolge in Zusammenarbeit mit einem Hersteller und werde die Produktion von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) verbessern, schreibt Lonza. Den Namen des «langjährigen Partners» nennt Lonza nicht, eben so wenig die Investitionshöhe. Klar ist jedoch, dass das Unternehmen damit rechnet, bis zur Inbetriebnahme der neuen Abfüllanlage 2027 zusätzliche 115 Arbeitsplätze im Fricktal zu schaffen.

Die Arbeitslosenquote bleibt damit unverändert bei 2,1 Prozent. Schweizweit stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte und liegt nun bei 2,0 Prozent.Im Februar lagen von Zweifel Pomy Chips gleich drei Baugesuche bei der Gemeinde Spreitenbach auf. Nun hat der Gemeinderat die Gesuche behandelt. Konkret hat der Gemeinderat den Anbau eines Technikgebäudes sowie die Teilerweiterung der bestehenden Produktion bewilligt.

Das 2019 von Matthias Bryner (hinten Mitte) gegründete Fintech-Startup findependent entwickelt und betreibt eine einfache, leicht verständliche und kostengünstige Anlage-App. Das Team von findependent besteht aktuell aus sechs Mitarbeitenden.Das Startup zählt seit ihrem Eintritt in den Markt bereits über 7000 Kunden. Mit der Ergänzung der weiteren Sprachen verspricht sich findependent ein noch stärkeres Kundenwachstum.

AARGAUERZEİTUNG: Ein Mord, Fledermäuse und eine alte Kachel: Hier werden die Ferien im Aargau zur EntdeckungsreiseHotels mit Geschichte, eine Ferienwohnung in der man zum Fledermausforscher wird oder Nomadenleben in Brugg: Hier wird die Übernachtung auf jeden Fall zum Erlebnis – vier Tipps.

BAUERNZEİTUNG1: Landwirte und Landwirtinnen erhalten FachausweisAm BBZN in Hohenrain und am LZ Liebegg in Gränichen haben Landwirte und Landwirtinnen zum Abschluss der Betriebsleiterschule den Eidgenössischen Fachausweis erhalten. Sie dürfen sich jetzt «Betriebsleiter/in Landwirtschaft» nennen und in Zukunft auch selber Lernende ausbilden.

CH_WOCHENENDE: Wie es mit der Testplanung im Stadtraum Bahnhof weitergeht, hängt jetzt von Windisch abWenn es um die Gebietsentwicklung rund um den Bahnhof Brugg Windisch geht, werden die Diskussionen schnell emotional. Das Stadtparlament behandelte auch noch das Bauprojekt an der Sommerhaldenstrasse, das Personalreglement sowie Postulate.

AARGAUERZEİTUNG: Der Magenbrot-König der Schweiz übergibt seine Firma an seine TochterWerner Furrer übergibt seine Firma mit der berühmten Marke «Werners Markt-Magenbrot» per Januar an seine Tochter Franziska Bosio-Furrer.

NAU_LİVE: Matthew Perry ertrunken: Hier treffen seine Eltern bei Todesort ein«Friends»-Star Matthew Perry wurde auf seinem Anwesen in Los Angeles aufgefunden. Seine Eltern treffen am Todesort ein.

LUZERNERZEİTUNG: «Alles hat seine Zeit»: Deshalb ist Mike Pence mit seinem Angriff auf Donald Trump gescheitertDer ehemalige Vizepräsident Mike Pence hat am Wochenende seine republikanische Präsidentschaftskandidatur zurückgezogen. Pence scheiterte an seiner Partei, in der alte konservative Parolen nicht länger mehrheitsfähig sind.

