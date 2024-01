Inflation in Zürich niedriger als im landesweiten Durchschnitt

In der Stadt Zürich ist die Inflation tiefer als im landesweiten Durchschnitt. Ein wichtiger Grund: die Mieten.Teures Pflaster: In Zürich sind die Preise hoch, doch sie sind weniger stark angestiegen als in der restlichen Schweiz.Es klingt paradox. In der Stadt Zürich steigen die Lebenskosten weniger schnell als im Rest der Schweiz. Das zeigt der Vergleich zwischen dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK, 106,2 Punkte) und dem Zürcher Index der Konsumentenpreise (ZIK, 105 Punkte).

Im vergangenen Jahr betrug die Inflation in der Schweiz im Durchschnitt 2,1 Prozent, in der Stadt Zürich lag sie bei 1,4 Prozent.Das entspricht kaum der Wahrnehmung. Pizza, ZVV, Mieten: Alles wurde teurer. Wir haben das vermeintliche Paradox etwas genauer angeschaut. Das sind die vier – zum Teil überraschenden – Erkenntnisse:Die Mieten sind die Hauptschuldigen für diese Entwicklung. Konsumentenpreisindexe bestehen aus Warenkörben mit verschiedenen Gütern und Dienstleistungen. Diese sind unterschiedlich gewichte





