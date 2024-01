Obdachlose in Lausanne: Stadt aktiviert Notplan gegen Kälte

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieUm etwa 270 Personen – darunter Familien mit Kleinkindern – vor Minustemperaturen, Schnee und eisigen Winden zu schützen, aktiviert die Stadt ihren Notplan.Um in Lausanne Obdachlose zu finden und vor der Kälte zu schützen, sind in diesen Tagen nachts auch sozio-medizinische Notfallteams unterwegs.

Drei Decken um sich geschlungen, den Hund mit dickem, weissem Fell unter einem Tuch neben ihm: So sitzt ein Obdachloser in diesen Tagen in der noblen Lausanner Einkaufsstrasse Rue de Bourg. Das Gesicht eingefallen, die Lippen zerrissen, schlottert er selbst bei heftigem Schneefall stundenlang vor sich hin. Viele Passanten kennen den Mann. Einzelne sprechen ihn an und legen ihm einen, zwei oder fünf Franken in eine Holzschachtel. Eine Frau kauft ihm im Café nebenan ein Sandwich. Dass Obdachlose bei Minustemperaturen in Lausannes Strassen sitzen, will die Stadtregierung verhinder





tagesanzeiger » / 🏆 2. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gewalttätige Ausschreitungen bei Fußballspiel in LausanneDie Kantone Waadt und Genf sowie die Stadt Lausanne haben die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) angerufen, um ihre Sanktionen nach den gewalttätigen Ausschreitungen zu koordinieren, die sich am Samstag, den 9. Dezember 2023 am Rande des Spiels zwischen Lausanne-Sport und dem FC Servette im Stade de la Tuilière ereignet haben.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stadt Affoltern am AlbisAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Stadt KriensAktuelle Polizeimeldungen - Polizeinachrichten

Herkunft: polizeiCH - 🏆 29. / 59 Weiterlesen »

Berlin: Chaos-Stadt nach Randale zum JahreswechselSeit der Randale zum vergangenen Jahreswechsel gilt Berlin als Chaos-Stadt. Für den CDU-geführten Senat wird die Silvesternacht zur Bewährungsprobe.

Herkunft: tagesanzeiger - 🏆 2. / 87 Weiterlesen »

Basel-Stadt setzt sich für Gleichstellung von Transmenschen und non-binären Personen einDer Kanton Basel-Stadt plant ein neues Gesetz zur Gleichstellung von Transmenschen, intergeschlechtlichen und non-binären Personen. Es wird diskutiert, ob dies notwendig ist und ob Frauen dadurch benachteiligt werden.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Das Abwasser der Region Basel lässt Viren-Trends erkennen – nicht mehr nur für CoronaSeit der Corona-Pandemie erhebt das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt Abwasserproben und untersucht sie auf die Covid-19-Viren. Nun bleibt es nicht mehr nur bei Corona. Der Kanton Basel-Stadt untersucht seit der Pandemie das Abwasser auf Coronaviren. Ist die Dichte hoch, ist das ein Indikator, dass eine neue Welle anrollt. Nun teilt der Kanton mit, dass er neu nicht nur die Werte für Covid-19-Viren misst und veröffentlicht, sondern auch für Grippeviren Influenza A und B und das Respiratorische-Synzytial-Virus (RSV). Alle Werte und Informationen zum Abwassermonitoring sind neu auf Virusbestandteile untersucht. Werde das Abwasser des Kantons Basel-Stadt und der sechs Baselbieter Gemeinden Allschwil, Binningen, Birsfelden, Bottmingen, Schönenbuch und Birsfelden, schreibt der Kanton.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »