Gewalttätige Ausschreitungen bei Fußballspiel in Lausanne

Die Kantone Waadt und Genf sowie die Stadt Lausanne haben die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) angerufen, um ihre Sanktionen nach den gewalttätigen Ausschreitungen zu koordinieren, die sich am Samstag, den 9. Dezember 2023 am Rande des Spiels zwischen Lausanne-Sport und dem FC Servette im Stade de la Tuilière ereignet haben. Die für die Fans dieser beiden Vereine reservierten Tribünen werden für ihr nächstes jeweiliges Heimspiel geschlossen.

Sollte es erneut zu einem Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften kommen, wird dieses unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen. Am Wochenende kam es im Rahmen eines Fussballspiels der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem FC Servette im Stadion Tuilière in Lausanne erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Im Bestreben, diese als inakzeptabel empfundenen Verhaltensweisen rasch zu ahnden, haben die Kantone Waadt und Genf sowie die Stadt Lausanne die Konferenz der Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) dringend befass





