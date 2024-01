Neue Bodenfräse von Konrad von Meyenburg

Neues hat oft dann Bestand, wenn es von Altem inspiriert wird. Der Erfinder Konrad von Meyenburg liess sich von Maulwürfen inspirieren und entwickelte ein schonendes Verfahren zur Bodenbearbeitung.Die von Konrad von Meyenburg erstmals 1910 patentierte Bodenfräse wurde in der Praxis für Gärtner, Bauern und Gutsbesitzer weiterentwickelt. (Bild: Archiv für Agrargeschichte) In England wurde der Maulwurf schon in der Mitte des 19.

Jahrhunderts als Vorbild zur Bodenbearbeitung entdeckt (Bild anklicken für bessere Ansicht). (Bild: Archiv für Agrargeschichte) Konrad von Meyenburg mit dem Prototyp seiner Bodenfräse. Das Gerät sollte zu verschiedenen Arbeiten dienen. (Bild: Archiv für Agrargeschichte) Konrad von Meyenburgs Skizze in seinem Antrag zur Patentierung einer «Maschine zum Auflockern des Erdbodens» von 190





