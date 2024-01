Mehr Kinder sollen in der Stadt Luzern den Mittagstisch besuchen

Primarschulkinder in der Stadt Luzern sollen künftig automatisch für den Mittagstisch angemeldet sein, wenn sie am Nachmittag Unterricht haben. Eltern, die das nicht wollen, müssen ihr Kind extra abmelden.Die Schülerhorte in der Stadt Luzern haben eine rasante Entwicklung hinter sich: Wurden vor 20 Jahren etwa 250 Kinder tageweise in der Schule betreut, so sind es heute zehnmal mehr. Aktuell nutzt knapp die Hälfte aller Stadtluzerner Kindergarten- und Primarschulkinder ein Betreuungsangebot.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Betreuungsmodulen (frühmorgens, mittags, nachmittags), welche die Eltern je nach Bedarf reservieren können. Die Eltern zahlen dafür einen einkommensabhängigen Tarif. Jetzt will der Stadtrat das Betreuungsangebot nochmals massiv ausbauen. Dabei soll es einen Paradigmenwechsel geben: Der Besuch des Schülerhorts soll nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel werden. Damit will der Stadtrat verschiedene politische Vorstösse umsetzen, unter anderem die Motion «Tagesschulen für die Stadt Luzern» der GL





