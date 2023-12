Die Super League verabschiedet sich in die Winterpause: Beim FCZ knisterts, der FCB hofft – und bei YB ist einer sauer. Willkommen beim Fussball-Talk!Ein ersatzgeschwächter FC Basel feiert einen Dreier beim FC Luzern.Mischi Wettstein: Die einzige Frage, die ich mir aktuell stelle: Wann explodiert die Bo-Bombe? Der FCZ sitzt auf einem Pulverfass! Die letzten Resultate, plus das «Herumgeeiere» von beiden Seiten, was den auslaufen Vertrag betrifft, führen zu wilden Spekulationen.

Sportchef Milos Malenovic hat dies mit deutlichen Worten im TV noch unterstrichen.-Thema rückt jetzt in den Vordergrund, weil die letzten Resultate nicht gut waren. Zuvor hat man das beim FCZ immer ein wenig unter den Teppich gekehrt. Aber so sauer, wie Malenovic am Samstag war, bin ich gespannt auf die Folgen. Ist es für Dich auch denkbar, dass die Zusammenarbeit mit Henriksen vorzeitig endet? Grundsätzlich ist für mich das Ende mit Henriksen klar! Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Spiel am Samstag sein letztes mit dem FCZ wa





nau_live » / 🏆 18. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Die Kehrseite des starken FrankenDie Kehrseite des anhaltend starken Franken ist die ständige Belastung speziell für die exportorientierten Unternehmen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Die Bedeutung des Films für die kosovarische Vergangenheitsbewältigung'Denkmäler können kein Mitgefühl erzeugen', sagt Regisseurin Dea Gjinovci. Die Schweiz-kosovarische Filmszene beschäftigt sich intensiv mit den psychischen Narben, die der Kosovo-Krieg hinterlassen hat.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

«Schweizer Nutztiere erhalten nicht immer die Arzneimittel, die sie bräuchten»Medikamenten-Mangel - «Schweizer Nutztiere erhalten nicht immer die Arzneimittel, die sie bräuchten»: Liefer- und Versorgungsengpässe bei Medikamenten betreffen sowohl die Human- als auch die Veterinärmedizin. Die Gesellschaft Schweizer Tierärzte (GST)…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Der Klimawandel und die Herausforderungen für die GesellschaftDer Klimawandel ist eine Tatsache. Wie viel uns der Klimawandel kostet und ob wir noch lange Skifahren können, erklärt uns der ETH-Klimaforscher Reto Knutti im Interview. klimawandel eth klimaforscher

Herkunft: PilatusToday - 🏆 11. / 68 Weiterlesen »

Die Herausforderungen für die Demokratie in der SchweizSimon Geissbühler vom Aussenministerium spricht über die Herausforderungen der Demokratieförderung, während die Demokratie global auf dem Rückzug ist.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »