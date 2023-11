Der Klimawandel und die Herausforderungen für die Gesellschaft

Der Klimawandel, der jetzt noch kommt, ist eigentlich vollständig von zukünftigen Emissionen, also CO2, Methan und anderen Gasen, verursacht. Das heisst, wenn wir heute mit den Emissionen aufhören würden, könnten wir den Klimawandel nicht rückgängig machen. Wir würden uns aber begrenzen auf die momentane Erwärmung von 1,2 °C. Wenn wir bis 2050 aufhören, dann werden wird bei zwischen 1,5 und 2 °C landen. Danach steigt der Wert kontinuierlich.

Wir können es also nicht rückgängig machen, aber wir haben die Wahl, wo wir aufhören möchten. Die Frage ist, wie schnell sind die Gesellschaft und die Politik bereit, die Infrastruktur umzubauen.Sie meinen, wenn der gesellschaftliche und politische Willen vorhanden wäre, könnten wir den Klimawandel in den Griff bekommen? Absolut. Wir können aber nicht von heute auf morgen auf fossile Brennstoffe verzichten. Wir haben nicht ein technologisches oder ein finanzielles Problem, zumindest in der Schweiz nicht. Das Problem liegt auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, weil wir uns nicht sicher sind, wie wir es umsetzen möchte





