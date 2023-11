Operation an altersschwachem «Patienten»: Sanierung der Elisabethenkirche stellt Bauteam vor Herausforderungen

Hier oben kümmert sich das erfahrene Team der Münsterbauhütte unter der Leitung von Münsterbaumeister Andreas Hindemann um ihren altersschwachen «Patienten» – die sanierungsbedürftige und bröckelnde Elisabethenkirche, die als bedeutendstes neugotisches Bauwerk der Schweiz gilt.Der FC Basel findet zum Siegen zurück und zieht dank eines 1:0-Siegs über den SC Kriens in den Cup-Viertelfinal ein. Eine Offenbarung ist das Gezeigte aber nicht.

BLUENEWS_DE: Wiedereröffnung des Südtrakts des Hauptbahnhofs Zürich nach fünfjähriger SanierungDer Südtrakt des Hauptbahnhofs Zürich ist nach fünf Jahren Sanierung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Die ersten Geschäfte und Praxen öffnen am Freitag.

CASHCH: Novartis: FDA genehmigt Cosentyx für Patienten mit spezifischer HauterkrankungNovartis kann einen weiteren Zulassungserfolg vermelden.

SCHWEIZERBAUER: Schweineherz als Ersatzorgan für MenschenIn den USA wurde einem Patienten, der an einer unheilbaren Herzkrankheit ein Schweineherz transplantiert. Die Operation verlief erfolgreich. Tage nach der Operation hat sein Körper dann aber damit begonnen, das Schweineherz abzustossen. Der Patient, der 40 Tage mit einem Schweineherz gelebt hat, ist Ende Oktober verstorben.

BERNERZEITUNG: Palliative Care im Emmental: Lebensqualität in den letzten TagenDamit Patienten, denen die Medizin nicht mehr helfen kann, selbstbestimmt sterben können, wurde ein Netzwerk gegründet. Jetzt ist es nicht mehr nötig.

FUW_NEWS: Roche scheitert auf der Zielgeraden – Analyse zum StudienflopRoches Pechsträhne setzt sich fort. In einer für den Pharmakonzern wichtigen Studie enttäuscht die teuer einlizenzierte Gentherapie Elevidys bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie.

POLIZEICH: Rastplatz Chölfeld bei Utzenstorf wird wieder eröffnetDer Rastplatz Chölfeld bei Utzenstorf in Fahrtrichtung Bern wurde umfassend erneuert und wird ab dem 3. November 2023 wieder für den Verkehr geöffnet. Im Zuge der Sanierung wurden die sanitären Anlagen erneuert und eine hindernisfreie WC-Anlage eingebaut. Der Bau wurde nachhaltig gestaltet, indem recycelter Beton und alte Backsteine verwendet wurden. Das neue Gebäude ist ein Holzbau mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die Anzahl der Parkplätze wurde ebenfalls erhöht.

