Die Bedeutung des Films für die kosovarische Vergangenheitsbewältigung

Die Genfer Regisseurin Dea Gjinovci gehört zur "Kosovar New Wave" und ist überzeugt, dass Filme eine Form des Gedenken und der psychologischen Vergangenheitsbewältigung sind. Die Schweiz-kosovarische Filmszene beschäftigt sich oft mit den psychischen Narben, die der Kosovo-Krieg hinterlassen hat. Die Genfer Regisseurin Dea Gjinovci erzählt, warum das so ist und wie diese Filme dem Kosovo eine Form von Bewältigung bieten.

Die 30-jährige Regisseurin Dea Gjinovci ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Aber auch wenn sie die serbische Unterdrückung und den Krieg nicht selbst erlebte – das Schicksal ihrer Familie hat sie geprägt: "Traumata werden über Generationen hinweg weitergegeben." Kriege hinterlassen Spuren über den Friedensschluss hinaus. Die Konsequenzen von Krieg sind vielfältig: Nicht nur wirtschaftlich und politisch, sondern worüber nur wenig gesprochen wird: auch psychologische. "Die Geschichte eines Landes formt dein Schicksal, sie formt deine Identität", sagt Dea Gjinovci. Die Schweiz-Kosovarin aus Genf ist Filmemacherin





