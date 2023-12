Bundesrätin Viola Amherd stellt neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik vor

Das Prestigeprojekt wurde beinahe zur Peinlichkeit. Im letzten Moment hat die Bundesrätin einen Chef für ihr neues Staatssekretariat für Sicherheitspolitik gefunden. Bundesrätin Viola Amherd stellt Markus Mäder, den neuen Staatssekretär für Sicherheitspolitik, vor. Auf den allerletzten Drücker hat Bundesrätin Viola Amherd jetzt Markus Mäder mit dessen Leitung betraut. Mäder war bisher der Chef des Bereichs Internationale Beziehungen Verteidigung bei der Armee.

Der Brigadier war dabei zuständig für die Zusammenarbeit der Armee mit ausländischen Partnern wie zum Beispiel der Nato. Der Austausch mit dem Ausland wird für Mäder auch als Staatssekretär eine der wichtigsten Aufgaben bleiben. Gegenüber anderen Staaten muss er die strategische Ausrichtung der Schweizer Sicherheitspolitik vertreten





