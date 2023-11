Hochschule Luzern lanciert neuen Bachelor-Studiengang in immersiven Technologien

Die Hochschule Luzern lanciert per Herbst 2024 einen neuen Bachelor-Studiengang: immersive Technologien. Die Studierenden sollen dabei lernen, virtuelle und reale Welten verschmelzen zu lassen. (HSLU) kündigt auf Herbst 2024 einen neuen Bachelor in immersiven Technologien an – den ersten dieser Art in der Schweiz, so die Hochschule.

Absolventen des Studiengangs sollen nach Abschluss als Fachleute in den Bereichen Augmented und Virtual Reality, Serious Games und immersiver Medienproduktion in der Lage sein, 'mühelos virtuelle und reale Welten miteinander verschmelzen zu lassen', so die HSLU. Ausgebildet werden die künftigen Studierenden des 'Bachelor of Science in Immersive Technologies' auf dem Campus in Rotkreuz. Als berufliche Einsatzbereiche nennt die HSLU Entwicklungs- und Forschungsabteilungen von Firmen, Bildungsinstitutionen, Forschungslabore oder Kreativagenturen. Der Bedarf an Fachkräften in dem Bereich sei gross, so die Hochschule weiter. 'Für Unternehmen bietet die Verschmelzung von Realität und Virtualität vielfältige Potenziale', erklärt Studiengangleiterin Nathaly Tschanz





