Apple veröffentlicht iOS 17.2 mit neuen Funktionen und Verbesserungen

Kurz nach der Veröffentlichung von iOS 17.1 hatte Apple mit den Betatests für iOS 17.2 begonnen – und zwei Wochen nach der ersten Beta die zweite veröffentlicht. Danach ging es im Wesentlichen im Wochentakt weiter, auf den Release Candidate letzte Woche folgte auch am Montagabend die finale Fassung. Während schon iOS 17.1 einige der Funktionen von iOS 17 brachte, die Apple bereits im Juni zeigte, aber für später versprach, fehlten noch einige, die wir nun mit iOS 17.2 bekommen.

Hinzu kommt eine kleine Änderung, über die sich aber viele freuen: Endlich kann man den Standard-Benachrichtigungston ändern. In iOS 17 hatte Apple diesen von 'Dreiklang' auf 'Abpraller' geändert, viele Leute wollen zurück und konnten das bisher nicht. Eine weitere Überraschung im Detail ist die Möglichkeit, Kinotickets oder Fahrscheine aus der Wallet-App heraus mit anderen per Name Drop zu teilen. Die wichtigste Neuerung in iOS 17.2 ist jedoch die Journal-App, außerdem freuen wir uns auf das automatische Ausfüllen von PDF-Formularen und ein paar andere Kleinigkeite





