Zu wenig Arbeitsspeicher: Test des neuen 14-Zoll Macbook Pro mit M3-Chip

Im Test des neuen 14-Zoll Macbook Pro mit M3-Chip haben wir nicht nur die üblichen Benchmark-Tests durchgeführt, sondern das Macbook auch im normalen Arbeitsalltag verwendet. Und da hat es sich gezeigt, dass 8 GB Arbeitsspeicher in einigen Fällen unzureichend sind, weshalb ich das brandneue Macbook direkt wieder an Apple zurückgeschickt habe.

Zu wenig Arbeitsspeicher In unserem Praxistest des Macbook Pro M3 kam keine Profi-Software wie Final Cut und Lightroom zum Einsatz, dafür wäre dieses Modell auch nicht das richtige Arbeitsgerät. Stattdessen haben wir Bilder mit der Fotos-App bearbeitet und Videos mit iMovie. Auch das verwendete Material war nichts Außergewöhnliches. Die Bilder stammten von verschiedenen iPhones, genauso wie die Videos. Es waren meist Bilder im Format HEIF vom iPhone SE und iPhone 14. Nur ein paar Fotos im ProRes RAW-Format waren deutlich größer und stammten vom iPhone 15 Pro. Die verwendeten Videos waren maximal fünf Minuten lang, teilweise im Format 4K mit dem iPhone 14 aufgenommen, und teilweise als 1080p mit dem iPhone S





macwelt » / 🏆 35. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Macbook Pro mit M3-Chip – mehr SE als Pro?Das 14-Zoll Basismodell unterscheidet sich nicht nur durch die Chip-Version von den anderen M3-Macbooks und ist eher als Nachfolger für das Macbook Pro 13-Zoll anzusehen.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Zoll für russischen Phosphordünger verdreifachtDas US-Handelsministerium hat die Zölle auf Einfuhren von Phosphatdüngemitteln des russischen Herstellers PhosAgro im Zuge einer jährlichen Überprüfung deutlich erhöht.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »

Schweizer Einkaufstouristen sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werdenSchweizer Konsumenten, die in Deutschland einkaufen, sollen am Zoll stärker zur Kasse gebeten werden. Wir zeigen Beispiele und erklären, wie die Preisunterschiede entstehen.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Apple: „8 GB RAM im Macbook sind so viel wie 16 GB in einem PC“Apples Marketingchef Bob Borchers rät den Käufern, „über die Spezifikationen hinauszuschauen“ – das haben wir getan und halten 8 GB RAM immer noch für mickrig.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Wer unbedingt das neue Macbook Pro M3 kaufen sollteDas neue Macbook Pro M3 bringt bessere Performance, hellere Bildschirme und eine schicke neue Farbe. Doch das Update lohnt sich nicht für jeden Anwender.

Herkunft: macwelt - 🏆 35. / 53 Weiterlesen »

Roche erhält von FDA für Multiple-Sklerose-Test den Status «Breakthrough»Der Multiple-Sklerose-Test Elecsys Neurofilament Light Chain (NfL) von Roche hat von der US-Zulassungsbehörde FDA das Prädikat «Breakthrough» (Durchbruch) erhalten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »