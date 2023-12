Probleme bei Nachtzügen der ÖBB

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieMit der versteckten Preiserhöhung bei Nachtzügen, Verspätungen und ständigen Zugausfällen droht den ÖBB ein massiver Imageschaden. Von den Problemen sind auch Züge in die Schweiz betroffen.Ein Nightjet vor der Abfahrt in Zürich. Die Billettpreise für die Nachtzüge der ÖBB sind drastisch gestiegen, die Probleme mit Verspätungen und defekten Waggons bleiben.

Zürich HB, 22. Dezember: Der ÖBB-Nightjet aus Wien ist zwar fast ausgebucht, aber nicht gerade pünktlich unterwegs. An diesem Tag kommt er mit beachtlichen zwei Stunden Verspätung an. Immerhin: Er kommt an. Der Nightjet von Hamburg nach Zürich ist in dieser Nacht gleich ganz ausgefallen. Grund dafür seien die Unwetter in Deutschland, heisst es auf der Homepage der ÖBB. Die SBB hingegen kommunizieren den Ausfall auf ihrer Seite überhaupt nich





