Besucher erleben Ausbildung der Trainpferde der Schweizer Armee hautnah

Anfang Dezember durften rund 80 Besucher die Gelegenheit nutzen und hautnah die Ausbildung der zukünftigen Trainpferde und -maultiere der Schweizer Armee miterleben. Die Veranstaltung «Trainpferde live» ermöglichte Interessierten einen Einblick in die Ausbildung der Pferde und Maultiere des Schweizer Militärs. Das Holzrücken stellt in der Ausbildung der Pferde die herausforderndste Disziplin dar.

In einer Quadrille wurde den Besuchern ein Einblick in die Ausbildung der Pferde unter dem Sattel gegeben. Erst im Verlauf der 12-wöchigen Ausbildung und im anschließenden Angewöhnungs-WK im Militär wird das Gewicht beim Basten erhöht. Bevor den Tieren das einspännige Fahren gelernt wird, werden sie behutsam an das Geschirr und das Einspannen am Zweispänner mit einem erfahrenen Pferd geführt





