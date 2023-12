Schweizer Milchbranche lanciert Branchenstandard für nachhaltige Milch

Die Schweizer Milchbranche lancierte gemeinsam «Swissmilk Green», den Branchenstandard «Nachhaltige Schweizer Milch». Der Produktionsstandard für «Nachhaltige Schweizer Milch» wurde im September 2019 eingeführt. Ab dem 1. Januar 2024 darf in der Schweiz nur noch Schweizer Milch produziert, gehandelt und verarbeitet werden, die dem Branchenstandard entspricht. SMP fordern Zuschlag «Swissmilk Green» soll mit (freiwilligen) Massnahmen weiterentwickelt werden.

Dazu haben sich die Vorstandsmitglieder der BOM zu einer Sitzung getroffen. Ein Entscheid wurde aber nicht getroffen. Grund gemäss Mitteilung der BOM: «Bei der Frage nach der Abgeltung für die vorgesehenen freiwilligen Zusatzanforderungen gab es keine Einigung.» Das Angebot der Verarbeiter dürfte zu tief ausgefallen sein. Bereits im Vorfeld der BOM-Sitzung machten die Schweizer Milchproduzenten (SMP) deutlich, dass ohne klaren Preis-Zuschlag die Weiterentwicklung nicht «zum Fliegen» kommen wir





