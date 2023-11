Schweizer Aktien mit defensivem Charakter sind gefragt

In unsicheren Zeiten sind Schweizer Aktien mit defensivem Charakter gefragt: Umso besser, wenn sie günstig bewertet sind und eine anständige Ausschüttung an die Aktionäre aufweisen.Die Unsicherheiten an der Börse sind nach wie vor hoch. Der Elefant im Raum ist etwa die amerikanische Wirtschaft, welche sich über die letzten 12 Monate äusserst robust gezeigt hat. Im nächsten Jahr ist allerdings alles andere als klar, ob eine Rezession in den USA abgewendet werden kann.

Umso wichtiger ist es für Anleger, in Aktien investiert zu sein, die auch während eines wirtschaftlichen Abschwungs das Potenzial haben, sich positiv zu entwickeln und dem Gegenwind zu trotzen. Ein Fokuspunkt können Dividendentitel sein, da Ausschüttungen ein attraktiver Zustupf für die Aktionäre sind und sich die Kurse rückläufig oder seitwärts bewegen. Ebenso sind Unternehmen vorzuziehen, die einen hohen freien Cashflow erarbeiten oder einen hohen Ertrag auf dem investierten Kapital - sogenannt"Return on Invested Capital" oder ROIC - erziele





cashch » / 🏆 8. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hohes, mittleres, tiefes Risiko: Diese gefallenen Schweizer Aktien sind mögliche KaufkandidatenDer Schweizer Aktienmarkt befindet sich wie andere Börsen in einer Phase der Korrektur. Langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger greifen in solchen Zeiten zu. Eine Auswahl von Schweizer Aktien mit unterschiedlichem Risiko.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

UBS sieht zwei Schweizer Aktien als «attraktiv bewertet» und zwei weitere als «riskant»Laut der UBS wird der breite Schweizer Aktienmarkt mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber Europa gehandelt. Dennoch gibt es Anlagemöglichkeiten.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Schweizer Aktien unter Druck: Worldline verliert mehr als die Hälfte ihres WertsDie Aktien des französischen Zahlungsdienstleisters Worldline haben an einem Handelstag mehr als die Hälfte ihres Werts verloren, nachdem das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt hatte.

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Vontobel überarbeitet Kursziel für Schweizer AktienVontobel hat das Kursziel für vier Schweizer Aktien unter negativen Vorzeichen überarbeitet. Bei einer beliebten Aktie fällt die Reduktion besonders einschneidend aus. Dätwyler sieht das diesjährige Ergebnis am unteren Ende der Zielbandbreite liegen.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Börsen-Ticker: Schweizer Aktienmarkt wird höher erwartet - Alle SMI-Aktien vorbörslich höherDie gute Stimmung an den Aktienmärkten wird sich am Freitag wohl auch auf die Schweizer Börse übertragen.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

Börsen-Ticker: Schweizer Aktienmarkt vorbörslich mit leichten Abschlägen - Nur zwei SMI-Aktien im PlusDer Schweizer Aktienmarkt notiert vorbörslich fast unverändert.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »