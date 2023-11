Das Wachstum des Schweizer Privatfernsehens

Wer sich am frühen Abend durch die Sender von CH Media zappt – Tele 1, Tele Bärn, TVO, Tele Züri, Tele M1 –, landet zum Beispiel bei «Fokus KMU – Alle sind Wirtschaft», einem als Nachrichtenmagazin verkleideten Native Ad des Schweizerischen Gewerbeverbands. Zur selben Zeit läuft auf dem Unterhaltungssender 3+ «Achtung, Zoll! Willkommen in Australien» oder «U. S. Border Patrol – Einsatz an der Grenze».

Am späteren Abend begleitet das Reportagemagazin «+41» «Schweizerinnen und Schweizer mit aussergewöhnlichen Lebensgeschichten». Willkommen in der Welt des Schweizer Privatfernsehens, der Welt des Aargauer Verlegers Peter Wanner, der in nur drei Jahrzehnten seinen Badener Zeitungsverlag zum zweitgrössten Medienunternehmen der Schweiz geformt hat. Und zur nationalen Privatfernsehgruppe, die imstande sein könnte, einst die SRG zu konkurrenzieren. Eine aussergewöhnliche Geschichte, könnte man sagen, und sie wird gern als Geschichte des Wachstums erzählt





Wochenzeitung » / 🏆 21. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schweizer Detailhandel: Wachstum nur im LebensmittelbereichDer Schweizer Detailhandel verzeichnet in den ersten neun Monaten des Jahres lediglich im Lebensmittelsektor ein Umsatzwachstum.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »

Streit um Swiss-Indoors-Sitz: «Das ist genau das Bild, das ich von Roger Brennwald habe»In einem Interview sagte der Turniergründer, eine Verlegung des Steuerdomizils nach Basel komme nicht infrage – obwohl mit dem Kanton eine Prüfung vereinbart worden war. Das kritisieren Politiker. Laut Verantwortlichen ist damit eine andere AG gemeint.

Herkunft: bazonline - 🏆 7. / 77 Weiterlesen »

Schweizer Paar ärgert sich über Billig-Airline Vueling.Zwei Schweizer sind am Flughafen Barcelona von einer überraschend langen Inspizierung ihrer Schweizer Pässe überrascht worden.

Herkunft: 20min - 🏆 50. / 51 Weiterlesen »

Das neue Wachs-Reglement sorgt auch im Schweizer Lager für rote KöpfeAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »

Ein Herz für Nestor: Das erste Schweizer Pferd mit einem HerzschrittmacherEin Pferd mit Herzschrittmacher galoppiert weiter über die Weiden

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

Die letzte Schweizer Torschützin über Barça-Gerüchte und das Hammer-Duell gegen SpanienAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Herkunft: bluenews_de - 🏆 20. / 63 Weiterlesen »