Schweizer Regierung legt Verhandlungsmandat mit der EU vor

Die Schweizer Regierung hat am Freitag ihren Entwurf für ein Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union vorgelegt. Sie versichert: Brüssel habe sich verpflichtet, die Schweizer Besonderheiten zu respektieren. Die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union treten in eine neue Phase ein. Der am Freitag vom Bundesrat verabschiedeteenthält die Leitlinien für die Verhandlungen.

Nach der Konsultation des Parlaments und der Kantone will der Bundesrat das endgültige Mandat verabschieden. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, den bilateralen Weg mit der EU zu stabilisieren und auszubauen. Sie bevorzugt einen umfassenden Ansatz, der auf einem Paket von Abkommen über Zusammenarbeit und Marktzugang beruht. Dieses Paket, so die Argumentation, ermögliche mehr Flexibilität und Handlungsspielraum, um die Interessen der Schweiz zu stützen





swissinfo_de » / 🏆 9. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Bewässerung gewinnt an Bedeutung - Herausforderungen für die LandwirtschaftTrockenheit wird die Schweizer und die globale Landwirtschaft in Zukunft noch stärker beschäftigen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern bedroht. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie Herausforderungen bei der Viehhaltung und die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel spüren die Herausforderungen und suchen Lösungen wie ein besseres Bewässerungsmanagement oder den Anbau von trockenheitstoleranten Sorten.

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Bringt die Fondstochter der Credit Suisse die Schweizer Aktienbeteiligungen auf UBS-Linie?Die Fondsmanager der Credit Suisse haben zuletzt gleich bei mehreren Aktien aus der Schweiz zugegriffen oder verkauft. Der cash Insider hat eine Vermutung weshalb. – Und: Analyst sieht in SoftwareOne eine künftige Dividendenperle.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 74 Weiterlesen »

«Schweizer Nutztiere erhalten nicht immer die Arzneimittel, die sie bräuchten»Medikamenten-Mangel - «Schweizer Nutztiere erhalten nicht immer die Arzneimittel, die sie bräuchten»: Liefer- und Versorgungsengpässe bei Medikamenten betreffen sowohl die Human- als auch die Veterinärmedizin. Die Gesellschaft Schweizer Tierärzte (GST)…

Herkunft: BauernZeitung1 - 🏆 5. / 80 Weiterlesen »

Henry Ferguson bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die Unabhängigkeitsdebatte in Schottland einUnser Demokratiekorrespondent besuchte den Wirtschaftsprüfer Henry Ferguson. Er bringt sein Wissen um die Schweizer Demokratie in die aktuelle Unabhängigkeitsdebatte in Schottland ein.

Herkunft: swissinfo_de - 🏆 9. / 73 Weiterlesen »

Risiko Energie-Mangellage: So sieht die Aargauer Regierung die Situation – das gilt für WeihnachtsbeleuchtungenDer Aargauer Regierungsrat verzichtet für Herbst und Winter 2023/24 auf einschneidende Energiesparmassnahmen, wappnet sich aber dennoch weiterhin gegen eine Strom- und Gas-Mangellage. Das sind die Risikofaktoren.

Herkunft: AargauerZeitung - 🏆 45. / 51 Weiterlesen »

Trockenheit bedroht die Schweizer und globale LandwirtschaftDie Trockenheit wird in Zukunft die Schweizer und globale Landwirtschaft stärker beeinflussen. Die Entwicklung bei den Agrarversicherungen wird von vermehrten Extrem-Wettersituationen, Trockenheit und Herausforderungen beim Bewässern geprägt. Auch die Verbreitung von Schädlingen und Krankheiten sowie die Besorgnis um die Ernährungssicherung spielen eine Rolle. Die Schweizer Landwirte und Agrarversicherungen wie die Schweizer Hagel sind von diesen Herausforderungen betroffen.

Herkunft: SchweizerBauer - 🏆 51. / 50 Weiterlesen »