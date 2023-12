Daniel Jositsch: «Ich würde nochmals als Bundesrat kandidieren» – und er erklärt sich zu Trennungsgerüchten

Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch erklärt, dass er nochmals als Bundesrat kandidieren würde, falls Beat Jans zurücktritt. Er äußert sich auch zu den Trennungsgerüchten und spricht über die Möglichkeit einer Volkswahl des Bundesrats.





