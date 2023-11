Benjamin wird bei Prüfungen mehr Zeit geschenkt – damit er gleiche Chancen auf den Uni-Abschluss hat

Ist er aber nicht.Vor Migros-Filialen wird eine neue Dimension von personalisierter Werbung lanciert: Wenn eine Frau vor dem Screen steht, soll zum Beispiel Damenmode gezeigt werden. Zwei Ostschweizer Firmen machen das möglich. Nur: Funktioniert das wirklich? Und wie ist das mit dem Datenschutz?Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten.

