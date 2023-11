YB schwimmt: Djorkaeff und Tia vergeben Grosschancen für Rapperswil-Jona

Inhalte mit Geoblocking können nur in der Schweiz abgerufen werden.

TAGBLATT_CH: Der junge Djorkaeff und sein grosser Name beim FC Rapperswil-JonaEin Artikel über Oan Djorkaeff, den Sohn des berühmten Fussballers Youri Djorkaeff, der für den FC Rapperswil-Jona in der dritthöchsten Liga spielt.

SRFNEWS: Round-up Cup-Achtelfinals - YB siegt glanzlos gegen aufmüpfiges Rapperswil-JonaDie Zürcher kommen im Cup-Achtelfinal gegen die Young Boys zu 2 hochkarätigen Chancen.

SRFSPORT: YB haushoher Favorit – doch den grössten Namen trägt ein GegnerOan Djorkaeff will mit Rapperswil-Jona dem grossen YB ein Bein stellen. Er hat einen berühmten Vater.

AARGAUERZEITUNG: Vorbereitungen für die Grossratswahlen in Rapperswil-JonaAuf dem Stadion Grünfeld in Rapperswil-Jona werden Vorbereitungen für die Grossratswahlen getroffen. Die Parteien haben unterschiedliche Ziele und Strategien für die kommende Wahl.

LUZERNERZEITUNG: Wohnungsknappheit in der Schweiz: Rätselhaftes Bauprojekt in Rapperswil-JonaTrotz Wohnungsknappheit baut die Schweiz so wenig wie seit über zehn Jahren nicht – was ist da los?

BLUENEWS_DE: SCL Tigers besiegen Rapperswil-Jona Lakers mit 2:1Dank zwei Powerplay-Toren und 26 Paraden von Goalie Stéphane Charlin besiegten die SCL Tigers die Rapperswil-Jona Lakers mit 2:1.

