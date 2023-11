Regierungsratswahlen: Lukas Engelberger und Conradin Cramer wollen es nochmals wissen

Der FC Basel findet zum Siegen zurück und zieht dank eines 1:0-Siegs über den SC Kriens in den Cup-Viertelfinal ein. Eine Offenbarung ist das Gezeigte aber nicht. Die Basler fallen immer wieder in alte Muster zurück.Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

