«Fast keine sprach Deutsch»: Als der LC Brühl im Meistercup-Halbfinal gegen Südstadt Wien spielte

TAGESANZEİGER: Doppelnamen im Parlament: Mehr Martullo-Blochers als Seiler Grafs – und fast nur Linke mit DoppelnameDie Gesetzgebenden wollen das Namensrecht ändern. Doch wie nutzen sie es selbst? Ein Blick auf die Namensliste des Schweizer Parlaments.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »

CASHCH: UBS sieht zwei Schweizer Aktien als «attraktiv bewertet» und zwei weitere als «riskant»Laut der UBS wird der breite Schweizer Aktienmarkt mit einem erheblichen Aufschlag gegenüber Europa gehandelt. Dennoch gibt es Anlagemöglichkeiten.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

AARGAUERZEİTUNG: Keine Punkte für Aarau: Tricksen und Schummeln gilt im Schweizer Fussball offenbar als KavaliersdeliktKein Forfaitsieg für den FC Aarau. Die AC Bellinzona kommt ungeschoren davon, obwohl sie Anfang Oktober in Aarau von einem Coach trainiert wurde, der nicht im Besitz eines gültigen Diploms war. Es ist nicht der erste Fall in der Challenge League, in welchem unfaires Spiel ungeahndet blieb.

Herkunft: AargauerZeitung | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Solarindustrie: Meyer Burger im fast perfekten SturmChinesische Konkurrenz, hohe Zinsen, grosse Lagerbestände und zu optimistische frühere Bewertungen belasten den Hoffnungsträger. Doch das US-Standbein hilft den Schweizern. Und dann ist da noch die Politik.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Flugbewegungen in Zürich stehen fast wieder auf VorkrisenniveauAm Flughafen Zürich sind im Oktober wieder fast so viele Flugzeuge gestartet und gelandet wie in der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »