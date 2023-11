KI-Gipfel in London: Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz

Gipfeltreffen an historischem Ort Box aufklappen Box zuklappen Das zweitägige internationale Gipfeltreffen über künstliche Intelligenz findet ausserhalb Londons, in Bletchley Park, statt. Der Tagungsort ist nicht zufällig gewählt: Während dem Zweiten Weltkrieg wurden dort die codierten Nachrichten der deutschen Wehrmacht dechiffriert.

Neue Medikamente? Kernfusion?KI biete aber auch riesige Chancen, betonte Sunak: «Dank künstlicher Intelligenz wird die Kernfusion vielleicht bald Wirklichkeit. Eine neue Energieform ohne gefährliche Emissionen. Sie kann vielleicht den Welthunger beenden, indem Nahrung schneller und billiger produziert werden kann.»

Die Wahrheit liegt zwischen Killer-Robotern und neuen Wundermedikamenten. Autor: Hetan Shah Direktor der britischen Akademie der Wissenschaft Die Wissenschaft spricht ein bisschen weniger pathetisch über KI: «Die Wahrheit liegt zwischen Killer-Robotern und neuen Wundermedikamenten», sagt der Direktor der britischen Akademie der Wissenschaft, Hetan Shah. Das Problem sei, dass sowohl Risiken wie Nutzen von KI völlig überzeichnet würden.

KI nehme uns zunächst einmal langweilige Arbeiten ab – wie Fussnoten schreiben oder Laborproben auswerten. «Aber wenn Politiker in Videos plötzlich täuschend echt Dinge äussern, die sie gar nie gesagt haben, dann haben wir tatsächlich ein Problem», so Shah.London strebt weltweite Charta anDie britische Regierung möchte dies nicht einzelnen Ländern oder gar Firmen überlassen.

