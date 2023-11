Wasserfallen ist Berner Panaschierkönigin – auch Schmezer top

Dies schreibt die «Berner Zeitung», welche die Panaschierrangliste veröffentlichte.-Präsident Jürg Grossen König der Panaschierstimmen. Mit einer Anzahl von 41'532 Stimmen platziert er sich hinter Wasserfallen auf Rang zwei. Bundesratskandidat(SP) schnitt in von der «BZ» veröffentlichen Panaschierrangliste des Kantons Bern gut ab. Schmezer erreichte Rang 12 und ist somit der bestplatzierte Nicht-Gewählte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BERNERZEITUNG: Nationalratswahlen 2023: Flavia Wasserfallen, PanaschierköniginDie neue Ständerätin führt im Kanton Bern die Rangliste vor Jürg Grossen, Matthias Aebischer und Christian Wasserfallen mit grossem Vorsprung an.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

BLUENEWS_DE: Berner Fleischverarbeitungsgruppe Lüthi AG verliert 100 StellenKnapp 100 Mitarbeitende der Berner Fleischverarbeitungsgruppe Lüthi AG verlieren ihren Job. Die anderen 200 werden von der FF Frischfleisch AG aus Sursee LU am alten Standort weiter beschäftigt.

Herkunft: bluenews_de | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: «Teuerster Spielplatz der Welt»: Überparteiliches Komitee lehnt Berner Untermatt-Spielplatz abAm 19. November entscheidet die Stadtberner Stimmbevölkerung über die Vorlage. Für das Nein-Komitee sind die Kosten von 3,52 Millionen nur für das Grundstück zu hoch.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Grüne Berner Regierungsrätin Häsler will nicht in den BundesratDie Bildungs- und Kulturdirektorin des Kantons Bern, die Grüne Christine Häsler, überlässt ihren Parteikollegen eine Kandidatur für den Bundesrat.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Kuh-Debatte in Aarwangen - Verbot von Kuhglocken: Berner Dorf wehrt sichIn Aarwangen (BE) wollten Zugezogene das Glockengeläut verbieten. Dagegen kämpfen Anwohnende mit einer Initiative.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

BERNERZEITUNG: Wechsel von der GLP zur SP: Die Berner Stadträtin Judith Schenk zieht es nach linksImmer weniger Übereinstimmung vorab in sozialen Themen bewegt Judith Schenk zum Parteiwechsel. Die Geschichte eines Missverständnisses.

Herkunft: BernerZeitung | Weiterlesen ⮕