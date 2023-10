Beherzter Auftritt reicht FCL in Genf für keine Punkte

Der FC Luzern lieferte sich mit Vizemeister Servette eine spannende Partie. Schliesslich gewannen die Genfer aber mit 4:2. Defensive Anfälligkeit und etwas Pech verhinderten, dass Luzern mit einem Zähler nachhause reisten.Im fernen Genf nahm FCL-Trainer Mario Frick verglichen mit der letzten Partie eine Veränderung in der Startformation vor. Für Stürmer Lars Villiger spielte Sofyan Chader von Beginn weg.

Dabei blieb insbesondere die linke Luzerner Defensive um Martin Frydek ein Schwachpunkt in der Luzerner Defensive. Zu oft vermochten die Genfer von dort aus vielversprechende Chancen herauszuspielen.Nach und nach schien sich der FC Luzern aber etwas vom 0:1-Schock zu erholen. Oder Genf-Servette suchte den Torerfolg etwas weniger vehement als zu Beginn. Luzern suchte den Ausgleich aber zu wenig. Bis in die 33.

Luzern zeigte damit eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur ersten Hälfte. Und dieser Effort wurde nach einer Stunde auch belohnt. Bei einem weiteren FCL-Angriff bewies Sofyan Chader seine Coolness. Er nahm im Dribbling zuerst Tempo raus, um dann mit einer Finte anzuziehen und eiskalt aus rund 20 Metern ins rechte untere Eck zu verwandeln.Doch die Zentralschweizer Freude währte nur kurz. Bereits zuvor setzte Servette immer wieder Nadelstiche und kam zu gefährlichen Schüssen. In der 66. Minute parierte FCL-Goalie Loretz ein Kopfball von Timothé Cognat stark. Allerdings landete der Ball sogleich bei Chris Bedia. headtopics.com

Zwei starke Mannschaften, die beide zu ihren Torchancen kamen, beide für gewisse Phasen das Spielgeschehen dominierten: Es deutete vieles auf ein Unentschieden im Stade de Genève hin. Diesen Gedanke machte Genf-Servette aber in der 81. Minute zunichte. Etwas gar einfach kann der eingewechselte Bendeguz Bolla die FCL-Abwehr um Dorn, Beloko und Haas zu einfach abschütteln. Sein schöner Schlenzer brachte Servette die 3:2-Führung..

