«Oh nein, eine Sackgasse»: Findet Damian Betschart aus dem Labyrinth?

Moderator Damian Betschart ist in Rothenburg «unterwegs». Staunend bei hunderten von Kürbissen, schwitzend beim Padel-Spielen mit Seniorinnen und Senioren und verwirrt im Labyrinth.Rothenburg ist in der Agglomeration von Luzern. Die Gemeinde ist im Wandel, erzählt Philipp Rölli, Geschäftsführer der Gemeinde Rothenburg: «Wir sind in den letzten Jahren extrem gewachsen und haben über 100 Vereine in der Gemeinde».

Einer davon ist die Alphorngruppe Rothenburg, welche die Idylle bei der alten Holzbrücke in Rothenburg musikalisch untermalt. Die Brücke ist über 300 Jahre alt und diente früher als Hauptverkehrsachse zwischen Nord und Süd. Heute wird sie oft auch als Schauplatz für Apéros, Hochzeiten oder Konzerte genutzt.Hast du schon einmal von Padel-Tennis gehört? Der Trendsport aus Spanien wird bei Padelta in Rothenburg seit rund zwei Jahren gespielt.

Kusi Wyss von Padelta weiss auch genau, weshalb der Sport bei den älteren Semestern so gut ankommt: «Man treibt Sport, weil die Wege aber nicht so lange sind, ist es nicht so anstrengend und man kann es zu viert spielen». Der Moderator lässt sich nicht zwei Mal bitten und steigt in das Match mit ein. «Nach 4 Games bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen».Ein eindrücklicher Schauplatz ist auch der Hof Bürlimoos von Familie Bühlmann. headtopics.com

Ein bisschen Puste braucht Damian Betschart dann auch noch für das Labyrinth auf dem Hof Bürlimoos. «Du wirst ca. 45 Minuten brauchen, wenn du gleich den richtigen Weg findest», meint Walter Bühlmann.

