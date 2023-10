«Es ist sehr bitter»: FCL ist zu wenig konsequent in der Verteidigung und verliert 2:4 gegen Servette

Trotz zwei erzielten Toren vermag der FCL in Genf keine Punkte zu holen. An diesem Sonntag wäre aber durchaus mehr möglich gewesen.

Holt sich der FCL gegen formstarke Genfer Punkte? Das Auswärtsspiel gegen Servette ab 16.30 Uhr im TickerDer FC Luzern tritt als Tabellenvierter bei Servette an. Die Genf er haben zuletzt drei Spiele hintereinander gewonnen und sind Fünfter – mit nur gerade zwei Punkte n Rückstand auf die Innerschweizer. Weiterlesen ⮕

FCL-Jassturnier: Wolf, Meyer und Co. tauschen sich mit Fans aus FCL Jassturnier Weiterlesen ⮕

Innerschweizer drehen das Spiel, verlieren aber gegen ServetteDie Innerschweizer liegen früh in Rückstand, drehen das Spiel – und verlieren dennoch. Ottiger und Chader treffen für den FCL , Antunes, Bedia, Bolla und Crivelli für Servette. Weiterlesen ⮕

